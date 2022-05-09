توضيح من الكهرباء الأردنية حول فواتير شهر أيار الحالي

الوكيل الإخباري - كشفت شركة الكهرباء الأردنية، أن الفواتير الجديدة للشهر الحالي على التعرفة الجديدة سوف تصدر بعد 15 ايار، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق.

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وقال رئيس دائرة الجباية في الشركة رضوان حميمات أن العمل الآن جارٍ على طباعة الفواتير حسب التعرفة الجديدة الخاضعة للدعم، وسيتمكن الجميع من رؤية الفواتير بعد أن تنتهي عمليات التدقيق.



وأكد حميمات أن الفواتير التي تُقرأ حالياً هي الفواتير الصحيحة لكنها لن تصدر الآن الا بعد تخزين البيانات والتأكد من صحتها.

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