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الإثنين، 08-02-2021 01:46 م

توضيح من المعونة الوطنية بشأن تخفيض قيمة المعونات

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ، أنه يحدث بداية كل عام ما يسمى بـ"قلب النظام الإلكتروني" .

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جاء ذلك ردّا على سؤال وجهه "الوكيل الإخباري" ، حول حقيقة تخفيض صندوق المعونة الوطنية معونات عدد من الأسر ، حيث لفت أن هنالك فروقات تظهر خلال " قلب النظام الإلكتروني" ، ويُصار إلى صرفها - الفروقات- مع معونات شهر شباط (2).

 

وأضاف صوالحة، أن الصندوق يعمل على تخفيض المعونات الشهرية للأسر التي يُثبت تحسن أوضاعها المادية ، بعد دراسة حالتها ، من منطلق تحقيق العدالة بين الأسر المنتفعة ويضمن عدالة انصاف الأسر الأخرى التي لا تتلقى أية معونات إلا من خلال الصندوق.

 

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