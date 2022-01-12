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الأربعاء، 12-01-2022 11:11 ص

توضيح من اليرموك للطلبة الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح

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الوكيل الإخباري - قالت جامعة اليرموك الحكومية الأربعاء، إن الطلبة الذين لم يتمكنوا من دخول الحرم الجامعي وتأدية امتحاناتهم بسبب تطبيق أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، لن يعتبروا فاقدين لحقهم بتقديم الامتحان وسيتم اعتبارهم متغيبين بعذر عن الامتحانات، وسيتم لاحقا تحديد موعد لعقد امتحان تكميلي للمساقات التي تغيبوا عن امتحاناتها حال ثبوت تلقي الجرعتين.

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وأضافت الجامعة عبر صفحتها على فيسبوك: "في ضوء صدور أمر الدفاع، قرر مجلس العمداء في الجامعة التأكيد على قراراته وتعميماته السابقة بما يتعلق بالطلبة".


وكان مجلس العمداء قرر منع الطلبة الذين لم يتلقوا جرعتي مطعوم كورونا من الدخول إلى الحرم الجامعي، ومنعهم من تقديم الامتحانات النهائية، وترصيد علامة "محروم من دخول الامتحان/نقص مطعوم" لهؤلاء الطلبة في مساقاتهم، ويعتبر الطالب في هذه الحالة حاصل على علامة "غير مكتمل" في مساقاته، ويستثنى من ذلك الطلبة الحاصلين على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يمنعهم من تلقي مطعوم كورونا شريطة تقديم الطالب فحص PCR ساري المفعول لمدة 72 ساعة لموعد الامتحان.


ودعا المجلس الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة تلقي جرعتي مطعوم كورونا حديثا بعد صدور القرار مراجعة مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلياتهم لتصويب وضعهم والسماح لهم فورا بالتقدم لامتحاناتهم اللاحقة، حيث يقوم مساعد العميد بإجراء اللازم بتصويب وضع الطالب والسماح له بالتقدم للامتحان.


أما بالنسبة للطلبة الوافدين أو الأردنيين الحاصلين على شهادات مطاعيم من خارج الأردن عليهم مراجعة رئيس قسم الطلبة الوافدين في عمادة شؤون الطلبة لتصويب وضعهم والسماح لهم بالتقدم لامتحاناتهم اللاحقة فورا، وفق مجلس العمداء.

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