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الأحد، 12-02-2023 04:26 م

توضيح من جامعة اليرموك بشأن رفع رسوم ساعات 4 تخصصات

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الوكيل الإخباري- أوضحت جامعة اليرموك حول ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من ارتفاع على رسوم الساعات المعتمدة لأربعة تخصصات بأن الجامعة وفي إطار هيكلة بعض تخصصاتها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومُتطلباته، ووجود بعض التخصصات المُشبعة في الجامعة والتي تشهدُ اقبالاً كبيراً من الطلبة في حين تشهد تخصصات أخرى ضعفاً في الاقبال رغم أهميتها في أسواق العمل ولتحقيق الاتزان في عملية القبول في هذه التخصصات، وبناء على دراسة مالية تتعلق بكلفة الطالب في جامعة اليرموك والتي أعدتها لجنة متخصصة في الجامعة حيثُ بينت أن أسعار الساعات المعتمدة الحالية أقل بكثير من التكلفة الفعلية جرى هذا التعديل على عدد محدود من البرامج، وعددها أربعة، حيث ان هذه الأسعار الجديدة ستطبق فقط على الطلبة المقبولين اعتباراً من بداية الفصل الثاني 2022/2023 (الدورة التكميلية)، ولن تمس الأسعار الجديدة الطلبة ممن هم على المقاعد الدراسية.

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حيث ان الدراسة قد بيّنت ايضاً ان مقارنة أسعار ساعات هذه البرامج مقارنة مع برامج مماثلة في الجامعات الأردنية الحكومية الأخرى فان الأسعار الجديدة تماثل أو تقل عن أسعار هذه التخصصات في الجامعات الأخرى.

وعن التخصصات التي شملها التعديل فهي القانون، واللغة الانجليزية وآدابها، والتربية الرياضية، والاقتصاد والمصارف الإسلامية، فيما لم يطل التعديل بقية برامج البكالوريوس في الجامعة وهي أكثر من (67) برنامج.


ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم تخفيض رسوم الساعات المعتمدة في تخصُصات أخرى في الجامعة ويأتي ذلك من باب تشجيع المهارات الإبداعية للطالب وتوجيهه إلى تخصصات لا تشهد اقبالاً رغم اهميتها والطلب عليها في سوق العمل على المستوى المحلي والعربي.

 




 

 


 

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