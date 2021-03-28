الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
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توضيح من جمعية البنوك بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد

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الأحد، 28-03-2021 10:58 م

توضيح من جمعية البنوك بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، الأحد، إن القسط المقتطع من شهر نيسان/أبريل هو القسط المعني بالحديث عن عملية تأجيل أقساط قروض الأفراد للشهر المقبل.

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وأعلنت جمعية البنوك الأردنية، الأربعاء، أن البنك المركزي، وجه البنوك العاملة في الأردن، إلى تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان/أبريل المقبل، بدون إضافة أي عمولات أو فوائد.

 

وأوضح المحروق أن التأجيل "متاح لكافة العملاء الأفراد إلا لمن لا يرغب وعندها يطلب العميل من البنك الخاص به عدم التأجيل".

وأشار المحروق إلى "وجود كلفة إضافية تترتب على العميل عند تأجيل القسط لكنها غير مبالغ بها، وتعتمد على الفترة الزمنية لمدة القرض، دون تجاهل أن التأجيل يُرتب كلف على البنوك نتيجة لتأخر التدفقات النقدية إلى البنوك".


 




 

 


 

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