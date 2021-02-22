توضيح من خلية الأزمة حول قرارات فرض حظر التجول الشامل بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات اتخاذ قرار بفرض حظر شامل لمدة يومين.



واضاف ان ما يتم تداوله عن خبر منسوب لصفحات قناة اخبارية بإصدار قرارات بخصوص الحظر الشامل هي اخبار مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وأن اي قرارات متعلقة بالوضع الوبائي ستصدر عن الجهات المختصة.



وفي وقت سابق نفى مصدر رسمي لموقع الوكيل الاخباري التصريحات التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض حظر التجول بالمملكة على لسان مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية .



واكد المصدر انه لم تصدر اية قرارات حكومية جديدة بشأن حظر التجول او الاغلاقات لغاية الان ، وان جميع ما يتم تناقله في هذا الشأن عبارة عن اقتراحات وتوصيات .

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