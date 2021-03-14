الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 03:18 م

توضيح من ديوان الخدمة المدنية

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الوكيل الاخباري - أكد ديوان الخدمة المدنية، أنه عمل منذ بداية جائحة كورونا على رفد وزارة الصحة بالكوادر اللازمة وبأعداد كبيرة وبوقت قياسي لمواجهة آثار الجائحة والضغط الكبير الواقع على المستشفيات الحكومية والميدانية الجديدة.
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وبين أنه تم منذ بداية الجائحة تعيين حوالي 3200 من الكوادر في مختلف التخصصات الطبية والصحية والمساندة، منهم 331 في محافظة البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي للديوان خالد الغرايبة، رداً على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الديوان زود محافظة البلقاء منذ تشرين الأول الماضي بالكوادر اللازمة من مختلف التخصصات في ضوء ما يُطلب من وزارة الصحة في المهن المختلفة كالأطباء والفنيين والممرضين وغيرها، ممن تم ترشيحهم ضمن شواغر إقليم الوسط، حيث بلغ إجمالي الذين تم تعيينهم للعمل في محافظة البلقاء 331، منهم 280 ممرضاً وممرضة لتدعيم قدرات وزارة الصحة في المحافظة، وتحديدا مستشفى السلط الحكومي، وغيره من مستشفيات وزارة الصحة في المحافظة.

 




 

 


 

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