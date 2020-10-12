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الإثنين، 12-10-2020 06:28 م

توضيح من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، أن الحكومة سترفع لجلالة الملك عبد الله الثاني، برنامجا تنفيذيا خلال 100 يوم، يتضمن الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات.
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وأوضح الخصاونة خلال رده على كتاب التكليف السامي، "فيما يتعلق بالمنهجية التفصيلية لعمل الحكومة في مختلف القطاعات، وبما يتجاوز المهام المباشرة الموكلة إليها في كتاب التكليف السامي، فإننا نلتزم برفع برنامج تنفيذي مفصل لمقامكم السامي خلال (100) يوم، يتضمن الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات مربوطة بمواقيت زمنية للتنفيذ، وأدوات واضحة لقياس الإنجاز، لتكون الحكومة مسؤولة عنها في كل محطة أمام جلالتكم وأمام مجلس الأمة".

 




 

 


 

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