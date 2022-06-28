توضيح من شركات التمويل الأصغر حول رسوم تأجيل القروض

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت "شبكة تنمية" لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر إن رسوم تأجيل القروض التي تطلبها شركات التمويل من العملاء تكون وفقاً لنظام وسياسة كل شركة.وبينت الشبكة لـ " الوكيل الإخباري" أن على العملاء الراغبين بتأجيل أقساطهم مراجعة الشركات المُقرضة للتعرف على الترتيبات الخاصة بالتأجيل من خلال فروعها أو مراكز الخدمة الهاتفية.وأكدت أن قرار البنك المركزي الخاص بتأجيل أقساط قروض العملاء لشهر حزيران الحالي دون رسوم أو عمولات يشمل البنوك فقط.وقرر البنك المركزي في وقت سابق تأجيل أقساط قروض شهر حزيران الحالي للتخفيف على المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك، دون أن يترتب على ذلك أي غرامات أو رسوم.