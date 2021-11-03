توضيح من صندوق المعونة حول الحصول على المعونات المالية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة اليوم الأربعاء إن المواطن الذي يستفيد من برنامج المعونات المالية الشهرية بمبلغ 45 تكون لأسرة فرد( مسن او مسنه ) او فئة الحالات انسانية.

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معونة الحالات الانسانية تعرف بانها المبلغ الشهري الذي يجوز تخصيصه بشكل دوري ولمدة محددة بهدف مساعدة الأسر المحتاجة على مواجهة الظروف الاقتصادية او الصحية الخاصة التي تمر بها وفق الصوالحة.



وقال الصوالحة لـ "الوكيل الاخباري" إن صرف مبلغ 45 دينارا تكون لفرد واحد بالأسرة على فئة الحالات الانسانية نتيجة مرض المزمن ( غسيل الكلى , السرطان، الثلاسيميا ) يمر به هذا الفرد يترتب على الأسرة انفاق مالي زائد على نفقاتها الطبيعية .



وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" مناشدات من مواطنين حول صرف صندوق المعونة 45 دينارا شهريا فقط لعائلة كاملة تعاني من الوضع المالي الصعب.



وعلى ضوء ذلك أوضح الصوالحة أن الـ 45 دينارا تصرف لفرد واحد نتيجة وضعه الصحي فقط بالعائلة مع العلم بان عدد الأسر التي تتقاضى معونات مالية شهرية (انسانية ) يبلغ 11 ألف أسرة .

