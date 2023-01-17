توضيح من صندوق المعونة حول الدعم النقدي الموحد

الوكيل الاخباري - وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية بمحافظة عجلون 2548 أسرة بمبلغ إجمالي 2501086 دينارا .



وقال مدير الصندوق زكريا وصوص إن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الأساسية الشهرية 2495 أسرة تشمل 14 فئة مستفيدة تنوعت ما بين أسر أيتام وامرأة لا معيل لها ومصابين بعجز كلي دائم ومؤقت وكبار السن والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصــة والغائب والمفقود .



وبين أن هناك حالات استثنائية لأسر سجناء ومعتقلين و أحوال شخصية خاصة وحالة إنسانية وأسر بديلة واسر تعاني من العجز المادي .

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