الجمعة 26-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

لبنان يطالب بحق الوصول المنصف للقاحات كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور

توضيح من لجنة الاوبئة بشأن زيادة ساعات الحظر وشهر رمضان

الأزمات:أحقية اللقاح حسب الأولويات العمرية

السعودية تلزم العاملين بخدمات الحج بلقاح كورونا

لجنة الاوبئة : الحظر الجزئي وحظر الجمعة لن يقلل عدد الاصابات

لجنة الاوبئة تكشف عن تطورات هامة بالاردن خلال الأسابيع المقبلة

الصحة العالمية تطلب من الدول التبرع العاجل بـ 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لكوفاكس

رئيس الوزراء يعزي نظيره المصري بضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج

الجمعة، 26-03-2021 10:18 م

توضيح من لجنة الاوبئة بشأن زيادة ساعات الحظر وشهر رمضان

32021229526577109445


الوكيل الاخباري - قال الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ان الموجة الثانية أشد بكثير من الأولى، وأننا فقدنا فيها أعداد كبيرة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة، مستغربا من التزاحمات وعدم احترام أوامر الدفاع لمواجهة كورونا في الأردن. 
اضافة اعلان

وأكد حجاوي في تصريحات صحفية أن إغلاق الجمعة وزيادة ساعات الحظر تساهم بتقليل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وأننا نحوم حول الذروة لإنتشار كورونا، معتبرا أن حظر التجول الشامل والطويل مزعج ومؤذي للاقتصاد.

وقال حجاوي إن التجمعات وبعض العادات الاجتماعية في شهر رمضان فيها خطورة، متمنيا أن يكون الوضع الوبائي في الشهر القادم أفضل، في ظل ازدياد وتيرة التطعيم ضد كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202125222258449323599

تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

3202125172526996099530

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور

3202125222258449323599

الأزمات:أحقية اللقاح حسب الأولويات العمرية

320212421350211901619

لجنة الاوبئة : الحظر الجزئي وحظر الجمعة لن يقلل عدد الاصابات

3202125164254551938935

لجنة الاوبئة تكشف عن تطورات هامة بالاردن خلال الأسابيع المقبلة

الخصاونة

رئيس الوزراء يعزي نظيره المصري بضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج

أخبار متعلقة
3202124171121607295349

طبيب يتوقع بدء انخفاض المنحنى الوبائي بالاردن في هذا الموعد

3202117231338144684582

مركز الأزمات يعلن بؤر انتشار الفيروس

3202116162920228926804

المعاني : سنحتاج 10 اسابيع لعودة الأرقام لسابق عهدها

امانة (1)

إغلاق 7 منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع

من

7 مخالفات وإغلاقات في عمان

320211101437751448070

الأمانة: إغلاق 19 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع