توضيح من لجنة الاوبئة بشأن زيادة ساعات الحظر وشهر رمضان

الوكيل الاخباري -

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قال الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ان الموجة الثانية أشد بكثير من الأولى، وأننا فقدنا فيها أعداد كبيرة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة، مستغربا من التزاحمات وعدم احترام أوامر الدفاع لمواجهة كورونا في الأردن.وأكد حجاوي في تصريحات صحفية أن إغلاق الجمعة وزيادة ساعات الحظر تساهم بتقليل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وأننا نحوم حول الذروة لإنتشار كورونا، معتبرا أن حظر التجول الشامل والطويل مزعج ومؤذي للاقتصاد.وقال حجاوي إن التجمعات وبعض العادات الاجتماعية في شهر رمضان فيها خطورة، متمنيا أن يكون الوضع الوبائي في الشهر القادم أفضل، في ظل ازدياد وتيرة التطعيم ضد كورونا.