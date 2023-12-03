الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

توضيح من مدير إدارة السير حول المخالفات المرورية

سرايا القدس: قصفنا أوفاكيم بدفعة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

الخارجية القطرية: متفائلون بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة في غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال: سنقاتل في شمال وجنوب غزة بنفس القوة

الاحتلال يُطلق قنابل ضوئية في أجواء خانيونس - فيديو

تربية بصيرا تؤكد أهمية توفير الأجواء الآمنة والصحية للطلبة

ورشة حول الملكية والميراث بآل البيت

اليونيسيف: جنوب غزة يتعرض لأشد قصف

الهواري يدعو إلى تبني أنظمة صحية عالمية أكثر مرونة

الإعلام الحكومي بغزة: 316 شهيداً في القطاع خلال 24 ساعة

عاجل

الخارجية القطرية: متفائلون بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة في غزة

الأحد، 03-12-2023 09:50 م

توضيح من مدير إدارة السير حول المخالفات المرورية

7202330125310331172985


الوكيل الاخباري - تحدث مدير إدارة السير العميد الدكتور فراس الدويري في ندوة بالجامعة الهاشمية حول قانون السير الجديد المعدل لسنة 2023، ودور هذا القانون في الحد من حوادث السير التي استنزفت الكثير من الأرواح لسالكي الطرق،مبيناً ان عدد المخالفات المسجلة منذ بداية العام 2023 حتى نهاية الشهر تشرين الثاني الماضي بلغت (5088) مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية، و(82950) مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية حمراء، و(11851) مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، و(132534) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

وقال إن عدد المركبات الموجودة في المملكة تقدر بمليونين ومئة ألف مركبة ، وهناك ثلاثة ملايين شخص يحملون رخصة قيادة ، حيث ان الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية تقدر بنحو 322 مليون دينار، مشيراً إلى إنخفاض مخالفات قطع الإشارة الحمراء منذ تطبيق القانون الجديد بنسبة 70 بالمئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

ندوة بالهاشمية تناقش قانون السير المعدل ومخاطر إطلاق العيارات النارية

1

تربية بصيرا تؤكد أهمية توفير الأجواء الآمنة والصحية للطلبة

11

ندوة تناقش خيارات الجبهة الداخلية الاردنية في ظل العدوان على فلسطين

88

ورشة حول الملكية والميراث بآل البيت

ffff

الهواري يدعو إلى تبني أنظمة صحية عالمية أكثر مرونة

e

وزير البيئة يشارك في اجتماع حصيلة الجرد العالمي والتكيف

أخبار متعلقة
1701354430652

بلدية السلط توقف مخالفات رخص المهن

122022162353701665121

الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله لدهس أحد رقباء السير

1120231914726570649967

وفاة بتدهور مركبة على طريق الزرقاء

1699204793061

الجامعة الهاشمية تحقق قفزة نوعية في مجال النشر العلمي