توضيح من مدير إدارة السير حول المخالفات المرورية

الوكيل الاخباري - تحدث مدير إدارة السير العميد الدكتور فراس الدويري في ندوة بالجامعة الهاشمية حول قانون السير الجديد المعدل لسنة 2023، ودور هذا القانون في الحد من حوادث السير التي استنزفت الكثير من الأرواح لسالكي الطرق،مبيناً ان عدد المخالفات المسجلة منذ بداية العام 2023 حتى نهاية الشهر تشرين الثاني الماضي بلغت (5088) مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية، و(82950) مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية حمراء، و(11851) مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، و(132534) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.



وقال إن عدد المركبات الموجودة في المملكة تقدر بمليونين ومئة ألف مركبة ، وهناك ثلاثة ملايين شخص يحملون رخصة قيادة ، حيث ان الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية تقدر بنحو 322 مليون دينار، مشيراً إلى إنخفاض مخالفات قطع الإشارة الحمراء منذ تطبيق القانون الجديد بنسبة 70 بالمئة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة