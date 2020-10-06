الثلاثاء 06-10-2020
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الثلاثاء، 06-10-2020 12:44 ص

توضيح من مدير مستشفى الامير حمزة حول وفيات كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير ان تحديد سبب الوفاة لحالات كورونا امر معقد ويصعب الجزم به وتحديد سبب الوفاة بانه ناتج عن الاصابة بفيروس كورونا .

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واوضح الدكتور نصير ان الامر يحتاج الى دقة عالية لان غالبية مرضى كورونا من الحالات الحرجة مصابون بامراض مزمنة اخرى حيث انه قد يظهر التشخيص السريري والشعاعي ان مريض الكورونا لا يعاني من اي اعراض ولكن بالنهاية هو مصاب بالفيروس وهم قلة قليلة لا تتعدى نسبتهم من 3 الى 5 مرضى من اللذين توفاهم الله في مستشفى الامير حمزة والبالغ عددهم الاجمالي 65 وفاة . 


 




 

 


 

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