توضيح من مكافحة الاوبئة حول إلغاء حظر الجمعة وزيادة اصابات كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري، إن هنالك زيادة بعدد إصابات كورونا اليومية، وإن المنحنى الوبائي عاد للصعود.وعزا الهواري في تصريحات صحفية سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، إلى الإجراءات التخفيفية والعودة إلى فتح القطاعات تدريجيا وإلغاء حظر يوم الجمعة.وبيّن أن الزيادة بحالات الإصابة بالفيروس تبقى ضمن نطاق السيطرة، طالما المستشفيات قادرة على استقبال المرضى وتقديم العلاج لهم, مشيرا الى إن الموازنة ما بين الاقتصاد والصحة، تستدعي فتح القطاعات مقابل السماح بزيادة منطقية بعدد الإصابات.