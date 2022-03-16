الأربعاء 16-03-2022
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الأربعاء، 16-03-2022 08:24 م

توضيح من نقابة أصحاب المطاعم: زيادة على حجم الوجبة ولا زلنا نطالب برفع أسعارها

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الوكيل الاخباري - نفت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية قيام الحكومة برفع أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية.

 

وقالت النقابة في إدراج لها على الفيسبوك إنه لم يطرأ رفع على أسعار الوجبات الشعبية بالمطلق، والتعديلات هي:

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١- إضافة بعض الأصناف الجديدة على القائمة.
٢- مضاعفة بعض الكميات والأوزان وبالتالي مضاعفة السعر (نسبة وتناسب من السعر الأساس).
٣- إضافة مسميات للوجبات الشعبية.
٤- لم يطرأ أي تعديل حتى اللحظة على القائمة.


وعليه ما زالت النقابة تطالب بتعديل أسعار وجباتها الشعبية نظرًا لارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع قيم مدخلات الإنتاج من مواد غذائية بنحو (٣٠-٥٠٪؜) منذ بداية العام الجاري.

 

 

 


 





 




 

 


 

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