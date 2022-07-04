توضيح من وزارة التربية حول تشكيلات التعيين

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة أنهت إعداد التشكيلات يوم أمس الأحد، لرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية.



وأشارت في تصريحات صحفية الإثنين، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت سابقا عن أنها ستقوم بتعيين 4 آلاف معلم ومعلمة، مبينةً انه“سيتسنى لهم بعد العيد التقدم لاختبارات التنافس واستكمال إجراءات التعيين لمباشرة مهامهم اعتبارا من الأول من آب”.

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