توضيح من وزارة التربية حول صورة البسكويت

الوكيل الاخباري -

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أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الصورة التي تم تداولها اليوم الثلاثاء للبسكويت الذي تقدمه الوزارة للطلبة أرشيفية.وبينت أن الصورة تعود لعام 2015 وليست للوجبة التي كانت تقدم في عام 2020.يشار أن برنامج التغذية المدرسية مستمر منذ عام 1999م؛ وقدمت هذه الوجبات في العام الماضي إلى 450 ألف طالب وطالبة في المناطق المستهدفة.وكانت الوزارة قد رصدت لمشروع التغذية المدرسيّة (من ميزانيتها) لعام 2020م ما قيمته 3 ملايين و550 ألف دينار.. صُرِفَ منها 2 مليون دينار فقط؛ لأنَّ توزيع التغذية المدرسيّة لم يُستكمل طوال العام نظرًا لفترات الدَّوام عن بُعد.