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الأحد، 31-03-2024 03:32 م

توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الزراعة، استمرار استقرار أسعار اللحوم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن باخرة تحمل 55 ألف رأس تحمل على متنها 55 ألف رأس من الأغنام المستوردة من أستراليا تصل العقبة غدا الاثنين، ما سيسهم في توفير اللحوم الحمراء خلال موسم الأعياد بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي.


وأشار المجالي إلى توفر لحوم الضأن والماعز لشهر رمضان الفضيل والأعياد بكمية 6100 طن من اللحوم الطازجة والمجمدة، وهي كمية تغطي حاجة السوق لأكثر من 40 يوما، بالإضافة إلى 6200 طن من لحم العجل الذي يغطي حاجة السوق المحلي لأكثر من شهرين.


وأكدت وزارة الزراعة تسهيل تدفق اللحوم والبضائع التي تمر عبر ميناء العقبة خاصة الحيوانات الحية لتوفير منتجات زراعية بالجودة والكميات والسعر المناسب.

 




 

 


 

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