توضيح من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة أن العالم في صراع محموم للحصول على لقاحات فيروس كورونا.



اضافة اعلان



وأضاف الهياجنة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء أنه بعد يومين ونصف من تسجيل لقاح فايزر في أمريكا تم منحه اذن التسجيل الطارئ في الأردن، وفي قضايا الجائحة يتم اعتماد مسار مسرع يكون اذن الاستخدام الطارئ الذي لا يعني التخلي عن المأمونية ، وزاد " للسرعة والعملياتية لتمكين الدول من استخدام المطاعيم تعود لمصلحة المواطنين ".



وقال ، إن أنواع المطاعيم لفيروس كورونا تنقسم لعدة أقسام: قسم تقليدي يصنع من خلال قتل الفيروس (المطعوم الصيني - الاماراتي) وحقنه بالجسد، والقسم الثاني ادخال الشيفرة الوراثية لفيروسات معروفة سابقا مثل استرازنيكا وجونسون أند جونسون واللقاح الصيني، وتقنية جديدة تتمثّل بالشيفرة النووية الناقلة لانتاج بروتين لتكوين مناعة ولا تعدل بالشيفرة الوراثية للانسان أو تراقبه وتنتجه شركة موديرنا وشركة فايزر وبيونتاك.





وبين أنه لا يوجد دواء مضمون من حيث المأمونية والفعالية، ويساهم اللقاح بمنح حصول المرض لـ 90% من الذين لم يتلقوا المطاعيم.



ولفت الهياجنة، إلى أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا الخاص بفايزر قد تحدث وهي ليست خطيرة، ويجب مراقبتها، ومعظمها تتعلق بموضع أخذ اللقاح أو الشعور العام بالجسم.



وأشار إلى أن الأعراض الجانبية قد تحدث لأي لقاح مهما كان.





اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



