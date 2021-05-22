توضيح من وزارة الصحة حول ارتداء الاطفال للكمامة - فيديو

الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة رسالة على شكل مادة فلمية حول ارتداء الكمامة للحد من انتشار كورونا وجاء في الرسالة بعض النصائح الهامة والسهلة للمساعدة في تطبيق أهم الاجراءات الوقائية ومنها الكمامة وذلك للحد من فرص الإصابة بكورونا .
قد يواجه البعض صعوبة في اقناع أطفالهم ارتداء الكمامة، لذا إليكم نصائح هامة وسهلة التطبيق، لمساعدتكم ومساعدة أطفالكم في تطبيق أهم الاجراءات الوقائية (الكمامة) القادرة على الحد من فرص الإصابة.#مطعوم_فيروس_كورونا #المطعوم_وقاية #إلك_وفيد #صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #الأردن pic.twitter.com/qJHM0t7Qe8— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) May 22, 2021