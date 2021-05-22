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السبت، 22-05-2021 03:54 م

توضيح من وزارة الصحة حول ارتداء الاطفال للكمامة - فيديو

وزارة الصحة3


الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة رسالة على شكل مادة فلمية حول ارتداء الكمامة للحد من انتشار كورونا وجاء في الرسالة بعض النصائح الهامة والسهلة للمساعدة في تطبيق أهم الاجراءات الوقائية ومنها الكمامة وذلك للحد من فرص الإصابة بكورونا .


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