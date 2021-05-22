توضيح من وزارة الصحة حول ارتداء الاطفال للكمامة - فيديو

الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة رسالة على شكل مادة فلمية حول ارتداء الكمامة للحد من انتشار كورونا وجاء في الرسالة بعض النصائح الهامة والسهلة للمساعدة في تطبيق أهم الاجراءات الوقائية ومنها الكمامة وذلك للحد من فرص الإصابة بكورونا .







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