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الثلاثاء، 15-12-2020 01:45 م

توضيح من وزارة الصحة حول تسعيرة علاج مرضى كورونا

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الوكيل الاخباري - تلقت لجنة شكاوى تسعير علاج كورونا في المستشفيات الخاصة في وزارة الصحة 30 شكوى خلال الفترة الماضية بعد اعلان الوزارة عن تسعيرة خاصة لعلاج مرضى كورونا.
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وأوضحت عضو اللجنة الدكتورة مها فاخوري لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان اللجنة ستبت بجميع الشكاوى المقدمة تباعا في اجتماعاتها الاسبوعية. 

وبينت ان هناك تسعيرتين واحدة بتاريخ 10/5 والثانية بتاريخ 12/3، مشيرة الى أن أغلب الشكاوى يتعلق بالتسعيرة المالية بعد تاريخ 12/3 وانه لا تزال ترد شكاوى الى الوزارة حتى الان. 

وحول الية تقديم الشكوى قالت فاخوري ان على المواطن تقديم الشكوى خطيا الى مكتب الامين العام ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة في مبنى الوزارة.

 واكدت ان الهدف من تشكيل اللجنة لتكون مرجعية للمواطن والمستشفيات ولتحقيق العدالة للطرفين خاصة في ظل جائحة كورونا التي يمر بها العالم.

 




 

 


 

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