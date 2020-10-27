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الثلاثاء، 27-10-2020 11:45 م

توضيح من وزارة الصحة حول صور لشخص يدعي المرض في اربد

وزارة الصحة -(ارشيفية)


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة ان ما نشر على احد المواقع الاخبارية حول صور تم تداولها لمريض في ساحة مستشفى بسمة بإربد عار عن الصحة موضحة انه متسول يجلس باستمرار خارج مدخل مبنى الاسعاف والطوارئ، ويستجدي عطف المارين مدعيا أنه مريض، لكنه ليس مريض . 

واكد مدير مستشفى الاميرة بسمة الدكتور محمد بني ياسين في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، ان الصورة ليست لمريض، موضحا أن صاحب الصورة يستخدم كرسيا متحركا وقد اصطنع تعليق المغذي والبربيش الذي يزيد طوله على المترين وهذا غير واقعي وغير مقبول لدى ادارة المستشفى

واشار الدكتور بني ياسين ان هذا يشوه الرسالة التي يقدمها المستشفى للمواطنين، ومرفوض جملة وتفصيلا حيث الخدمة بمستواها اللائق، وان ادارة المستشفى تتعامل باستمرار مع هذه الظواهر "كالتسول" بمختلف اشكاله من خلال مخاطبة محافظ اربد ووزارة التنمية الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مثل هذه السلوكات المضللة بهدف جلب الرزق غير المشروع

المصدر - بترا 

 




 

 


 

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