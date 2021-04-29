الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

الكشف عن خطة تشمل جميع المؤسسات الحكومية

إحالة تجاوزات مالية جديدة لأحد وزراء المياه إلى النيابة العامة

تحذير هام للاردنيين في أول جمعة بلا حظر شامل

إتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بالعقبة

الخميس، 29-04-2021 04:25 م

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

1120201013340897959989


الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إن المساجد ستفتح أبوابها لروادها اعتبارا من يوم غد الجمعة وبجميع أوقات الصلوات وهو أمر مفرح لنا جميعا لأن بيوت الله تعالى ترحب بضيوفها إلا أن جائحة كورونا حرمتنا في بعض الأوقات من الذهاب للمساجد خشية على أرواح المصلين وحتى تبقى مساجدنا بيئة سليمة وخالية من الوباء.
اضافة اعلان

ودعا الخلايلة من وصفهم بأصحاب القلوب المتعلقة ببيوت الله تعالى بالالتزام عند ذهابهم للمساجد بكافة الإجراءات المتبعة لمنع انتشار وباء كورونا من تحقيق للتباعد بين المصلين واحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420212611576601019263

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

4202128154211362312715

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

420211623753827403792

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

7202016105648142049822

الكشف عن خطة تشمل جميع المؤسسات الحكومية

أخبار متعلقة
صلاة

مطلب شعبي بصلاة العشاء والتراويح في المساجد بأسرع وقت

420211602031122054728

وزير الاوقاف : دراسة لعودة الصلوات في المساجد

وزي

وزير الأوقاف: يجب أن نقتنع بالسبب الشرعي لإغلاق المساجد

4202115142434832797040

وزير الاوقاف يوضح حول عودة صلاة الجمعة وصلاة التراويح

4202112205840611532112

قرار مرتقب بعودة صلاة الجمعة في مساجد الاردن

42021813137247812659

وزير الاوقاف يوضح حول صلاة الجمعة بالمساجد