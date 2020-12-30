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الأربعاء، 30-12-2020 10:33 م

توضيح من وزير التربية حول الامتحانات المدرسية

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن 780 ألفاً و950 طالباً وطالبة من الصف الرابع إلى الصف العاشر، تقدموا لاختبار التقييم النهائي اليوم الأربعاء على منصة درسك(www.darsak.gov.jo).
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وأكد الدكتور النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بعد انتهاء الوقت المخصص للاختبار الساعة التاسعة من مساء اليوم، أن نسبة المتقدمين للاختبار بلغت 83 بالمئة، ما يشير إلى الإقبال الكبير للطلبة على الدخول للمنصة والتقدم للاختبار.

وبين أن الامتحان على المنصة سار في يومه الأول بكل سهولة ويسر، ودون تسجيل أي مشاكل من قبل الطلبة، في الوقت الذي لم تواجه فيه المنصة أي مشاكل فنية أو تقنية.

 




 

 


 

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