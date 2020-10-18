توضيح من وزير التربية حول امتحانات المدارس

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، الأحد، إن 920 ألف طالب تقدموا لامتحان التقييمي الأول عبر منصة "درسك" الإلكترونية، حتى الساعة السابعة مساء، من أصل مليون و192 ألف طالب.وأوضح النعيمي لـ "المملكة": "بدأ الاختبار التقييمي الأول لطلبة من الصف الثاني إلى العاشر في مادة العلوم. وبلغ عدد الطلبة الذين أدوا امتحاناتهم على منصة درسك حتى الساعة 7 مساء، 920 ألف طالب من أصل مليون و192 ألف طالب".وتوقع أن يصل عدد الطلبة الذين أدوا اختباراتهم عبر المنصة الإلكترونية، إلى أكثر من مليون طالب.النعيمي تحدت عن "مشاكل تقنية" واجهت الطلبة خلال تأديتهم الامتحان، "سواء على مستوى عدم قدرة الطلبة على حفظ ملف الامتحان وإرساله، وانقطاع في الإنترنت"، لكن استطاعت فرق وزارة التربية الفنية "أن تتغلب على هذه المشكلات".و"بإمكان الطلبة تقديم الامتحان الاثنين، لمن لم يستطيعوا تقديمه الأحد"، وفق النعيمي.