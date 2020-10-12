الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح من وزير التربية حول دوام المدارس

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الإثنين، 12-10-2020 06:49 م

توضيح من وزير التربية حول دوام المدارس

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ما يتم تداوله عن عدم عودة الطلبة لمدارسهم حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني  .
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وقال النعيمي ان مايتم تداوله من تصريحات للوزارة بهذا الأمر غير دقيقة ، لافتا الى ان هذه التصريحات قديمة وتعود للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم.

كما نفت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد لعودة دوام الطلبة في المدارس.

وأكدت الوزارة عدم صدور أي تصريح عن وزير التربية والتعليم حول موعد عودة دوام الطلبة في المدارس.

وأشارت إلى أن قرار التحول إلى التعليم عن بعد مرتبط بالحالة الوبائية.

 




 

 


 

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