توضيح هام التعليم العالي حول القبول الموحد للعام الجامعي الحالي

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة، للإجابة على استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024.



وذكرت الوزارة أن المنصة ستطلق اعتباراً الأحد الأول من تشرين الأول، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء.

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وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث ستتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.





وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة، خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة عمان، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.



وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس الخميس، نتائج القبول الموحد، في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

