الجمعة 03-03-2023
الوكيل الاخباري

دفعة تعيينات جديدة في وزارة التربية - أسماء

تأثير غير متوقع للقهوة على هذه الفئة

لجنة السياحة والآثار والخدمات النيابية تزور مدينة العقبة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

توضيح هام بشأن استرداد 200 دينارا للمسجلين في الحج

الأردن يوقف استيراد لحوم الأبقار البرازيلية بعد رصد إصابة بجنون البقر

نداءات دولية لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

هزة جديدة تضرب تركيا.. في نفس مكان الزلزال المدمر

وفيات الجمعة 3-3-2023

الجمعة، 03-03-2023 10:42 ص

توضيح هام بشأن استرداد 200 دينارا للمسجلين في الحج

220231213237375056266


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المهندس مجدي البطوش أن استرداد 200 دينارا الذي تم دفعهم عند التسجيل إجراء روتيني  لا علاقة لها بنتائج الحجاج .اضافة اعلان


وقال البطوش لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم إرسال رسائل نصية من مديرية الحج والعمرة لاسترداد ال200 دينارا التي تم دفعهم عند التسجيل لا تعني عدم القبول في الحج وهي فقط لاسترداد المبلغ لحين صدور النتائج.

بدوره رجح مصدر في وزارة الأوقاف أن من المتوقع صدور القوائم النهائية للحج بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وبلغ عدد المسجلين النهائي للأردنيين الراغبين بأداء فريضة الحج لعام 1444 هـ، 29 ألفا، وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ونوهت وزارة الأوقاف أن عدد الحجاج الأردنيين لعام 1444 هـ سيكون نحو 8 آلاف حاج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1677828867552

لجنة السياحة والآثار والخدمات النيابية تزور مدينة العقبة

d-23-الأردن-يوقف-استيراد-لحوم-من-البرازيل-بسبب-جنون-البقر

الأردن يوقف استيراد لحوم الأبقار البرازيلية بعد رصد إصابة بجنون البقر

وزارة الخارجية

الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وزارة التربية والتعليم

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في التربية - أسماء

2202328113427389862802

الرجبي : تيك توك الأخطر بين وسائل التواصل

وزارة التربية والتعليم

اجتماع يبحث احتياجات التربية والتعليم في عجلون