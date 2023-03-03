توضيح هام بشأن استرداد 200 دينارا للمسجلين في الحج

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المهندس مجدي البطوش أن استرداد 200 دينارا الذي تم دفعهم عند التسجيل إجراء روتيني لا علاقة لها بنتائج الحجاج . اضافة اعلان





وقال البطوش لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم إرسال رسائل نصية من مديرية الحج والعمرة لاسترداد ال200 دينارا التي تم دفعهم عند التسجيل لا تعني عدم القبول في الحج وهي فقط لاسترداد المبلغ لحين صدور النتائج.



بدوره رجح مصدر في وزارة الأوقاف أن من المتوقع صدور القوائم النهائية للحج بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



وبلغ عدد المسجلين النهائي للأردنيين الراغبين بأداء فريضة الحج لعام 1444 هـ، 29 ألفا، وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



ونوهت وزارة الأوقاف أن عدد الحجاج الأردنيين لعام 1444 هـ سيكون نحو 8 آلاف حاج.