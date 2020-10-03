توضيح هام بعد اصابة عدد من موظفي الجمارك بكورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أكد الناطق الإعلامي في دائرة الجمارك أنه وفي ضوء إصابة عدد من موظفي دائرة الجمارك بفايروس كورونا ولغايات المحافظة على سلامة الجميع وبيئة العمل بشكل عام ولغايات استمرار عمل دائرة الجمارك للقيام بالمهام والواجبات المناطة بهافإنها تؤكد استمرار العمل عن بعد بجميع أعمال النافذة الوطنية والتي تعنى بشكل مباشر بإنجاز البيانات الجمركية للتخليص على البضائع وتسهيل أعمال الاستيراد والتصدير وكذلك استمرار العمل ببرامج خدمة الجمهور الإلكترونية المتعددةوتعتذر عن استقبال أي مراجع ممكن تنفيذ معاملته عن بعد حرصاً على السلامة العامة، علماً أن معظم أعمال دائرة الجمارك ممكن تنفيذها إلكترونياً وعن بعد.وتجدر الاشارة بأن دائرة الجمارك قد أنهت أعمال التعقيم لمبنى الدائرة الرئيسية ، مؤكداً بأن الدائرة الرئيسية والمراكز الجمركية مستمرة في تقديم خدماتها.