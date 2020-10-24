توضيح هام حول قرارات العطل الرسمية الصادرة عن الحكومة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود اليوم السبت إن على مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالبلاغات الحكومية بشأن تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية.

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وأوضح الزيود أن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الخميس المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1442 هجرية الموافق للتاسع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 2020 ميلادية تشمل مؤسسات القطاع الخاص.



