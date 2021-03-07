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الأحد، 07-03-2021 05:53 م

توضيح هام لوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

عبيدات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات أن توقف المراجعات في العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة هو امر مؤقت لتقليل نسبة العدوى التي تزيد في المستشفيات.


وبين الدكتور عبيدات أن الخدمة الصحية مازالت مستمرة للحالات الطارئة في اقسام الطوارئ، وصرف الأدوية والعلاجات للامراض المزمنة والعمليات الطارئة.


وأشار إلى أن بناء المستشفيات الميدانية ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء في التعامل مع الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا والتي تستدعي الدخول والعلاج بدلا من الدخول مباشرة على المستشفيات الرئيسية.

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وأوضح الدكتور عبيدات أنه بامكان للمرضى الذين لهم علاجات مزمنة اخذ وصفاتهم الطبية من عيادات الاختصاص بشكل منتظم، اما بالنسبة للمرضى الجدد اذا لم تكن الحالة طارئة يتم تحويلها إلى المراكز الصحية القريبة منهم لمتابعة أوضاعهم الصحية.


 




 

 


 

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