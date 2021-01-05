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الثلاثاء، 05-01-2021 12:49 م

توضيح هام من الأمانة حول خدمات المهن

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الوكيل الإخباري - أكدت امانة عمان ان جميع خدمات نظام المهن والاعلانات وعددها 13 خدمة اصبحت متاحة الكترونيا امام المواطنين من خلال الدخول على موقع الامانة الالكتروني Amman.jo. 

ووفقا لمدير دائرة رخص المهن والاعلانات المهندس عادل الصهيبا فان الامانة بعد إعلانها مطلع العام الجاري خلال مؤتمر صحفي لامين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن استكمال منظومة هذه الخدمات اصدرت 250 رخصة مهن جديدة الكترونيا فيما قامت بتجديد 2500 رخصة الكترونيا. 

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وتشمل الخدمات  إصدار رخصة مهن لاول مرة، نقل موقع رخصة مهن، نقل ملكية رخصة مهن، وشطب والغاء رخصة مهن، تجديد رخصة مهن، مطابقة بيانات سجل رخصة المهن، تعديل مساحة رخصة المهن وتجزئة الرخصة، وتعديل راسمال رخصة المهن، تعديل مساحة اللوحة الاعلانية، اعفاء رسوم سنوات سابقة، واصدار رخصة لوحات اعلانية .


واشار المهندس الصهيبا ان الخدمات الالكترونية من شانها التسهيل على المواطنين وتحصيل الخدمة من اي موقع حيث وفرت الامانة للمواطنين عند الدخول للموقع الالكتروني ارشادات عامة لكيفية التعامل مع كل خدمة ، لافتا ان امانة عمان اصدرت العام الماضي حوالي 7 الاف رخصة مهن جديدة .


يذكر ان امين عمان أعلن خلال المؤتمر الصحفي مؤخرا ان نسبة الإنجاز في مشروع التحول الإلكتروني في خدمات الامانة بلغت ٩٣ بالمئة وستستكمل هذه المنظومة منتصف شهر شباط المقبل حيث تبقى ٩ خدمات فقط هي قيد الاتمتة ٠


 




 

 


 

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