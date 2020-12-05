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السبت، 05-12-2020 12:50 م

توزيع أكثر من 3 آلاف جهاز لوحي على الطلبة

توضيح هام من التربية بشأن طلبة المدارس

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم، السبت، إنه تم توزيع أكثر من 3 آلاف جهاز لوحي على طلبة في مختلف مديريات التربية والتعليم البالغ عددها 42 مديرية.

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وبين الناطق باسم الوزارة عبد الغفور القرعان، إن "هناك جهات متبرعة وأفراد متبرعين للطلبة. لغاية الان تم توزيع 3176 جهاز في مختلف مديريات التربية والتعليم".

 

وأشار القرعان، إن وزارة التربية بصدد تنفيذ برنامج لـ "تعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة منصة درسك بسبب عدم توفر الكهرباء وخدمة الإنترنت لديهم".


ولفت أن هنالك إمكانية توزيع مزيد من الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في ظل إغلاق المدارس والتوجه نحو التعليم عن بعد.

 

 

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