توضيح هام من التربية حول امتحان الانجليزي

الوكيل الاخباري -

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يتقدم طلبة الثانوية العامة الاثنين، للامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية وللفروع الأكاديمية والمهنية كافة.وسيتقدم للامتحان في الجلسة الأولى نحو 171724 طالبا وطالبة للامتحان، فيما سيتقدم في الجلسة الثانية التي تعقد الساعة الواحدة ظهرا،ً 9 طلاب فقط من فرع التعليم الصحي للامتحان في مبحث التغذية.وقال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، علي حماد إن طبيعة أسئلة اللغة الإنجليزية ستكون على نحو موضوعي ومقالي. وأوضح حماد أن السؤال الأول يتكون من 35 فقرة موضوعية (اختيار من متعدد)، بينما السؤال الثاني على شكل قطعة أو قطعتين وعليها عدة أسئلة كتابية، بينما السؤال الثالث سيكون عبارة عن موضوع تعبير، حيث يختار الطالب موضوعاً واحداً من عدة موضوعات مقترحة للكتابة عنه.ولفت حماد إلى أن الإجابة على الأسئلة الموضوعية تكون بقلم الرصاص فقط وعلى ورقة القارئ الضوئي، في حين تكون الإجابة على السؤالين الثاني والثالث على دفتر الإجابة وبقلم حبر جاف أزرق. وأشار إلى أنه سيتم تسليم الطلبة يوم غد قلم الحبر الأزرق الجاف لاستعماله في امتحان اللغة الإنجليزية والاحتفاظ به في المقلمة التي قدمتها الوزارة للطلبة لاستعماله في امتحانات اللغة العربية والرياضيات.وأوضح حماد أن ورقة القارئ الضوئي التي يجيب الطلبة عليها للأسئلة الموضوعية غداً في امتحان اللغة الإنجليزية ستكون باللغة العربية؛ منبهاً الطلبة بأن الإجابة (a) يقابلها (أ) والإجابة (b) يقابلها (ب) والإجابة (c) يقابلها (ج) والإجابة (d) يقابلها (د). وأضاف أنه إذا كان السؤال ضمن الإجابة (صح) أو (خطأ) فإن الإجابة الصحيحة يقابلها (أ) والإجابة الخاطئة يقابلها (ب).