توضيح هام من الضمان بشأن أمر الدفاع 24

الوكيل الإخباري

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- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي حول آلية تسديد المنشآت المعتمدة ضمن قائمة الأنشطة الأكثر تضرراً المساهمة المترتبة عليها في برنامج استدامة.وبيّنت المؤسسة أنه يتعين على المنشآت تسديد مستحقات برنامج استدامة عبر أي فواتيركم من خلال خيار مستحقات "برنامج استدامة"، حيثُ إذا كان التسديد عن شهر كانون الأول لعام 2020 يتم اختيار مستحقات برنامج استدامة شهر (12) وفي حال كان التسديد لشهر كانون الثاني لعام 2021 يتم اختيار مستحقات برنامج استدامة شهر (1)، وهكذا لبقية الأشهر، وذلك حتى لا تقوم المنشآت بتسديد مستحقات برنامج استدامة على حساب اشتراكات المنشآت وتجنباً لأي تأخير في تحويل المبالغ المستحقة للعاملين.وأضافت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أنه في حال قامت المنشأة المستفيدة من برنامج استدامة الأكثر تضرراً بتسديد مستحقات برنامج استدامة من خلال مراجعة كاونترات البنوك عليها التأكيد على موظف البنك بتسديد المبالغ على مستحقات برنامج استدامة وحسب الشهر الذي ترغب المنشأة تسديد مستحقاته.يُشار أن برنامج استدامة تضمنه أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 وهو برنامج حكومي، وتم البدء بتطبيقه خلال الأسبوع الماضي وهو برنامج تتولى إدارته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.