توضيح هام من الضمان حول برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المستفيدة من برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة، هي كل امرأة عاملة في القطاع الخاص ومشمولة في الضمان، شريطة أن تقع إجازة الأمومة بعد تاريخ 20 / 10 / 2020 أو أن تكون الولادة حدثت بعد تاريخ 11 / 8 / 2020، وأن لا يزيد أجر المرأة الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة عن 1000 دينار شهرياً. اضافة اعلان







وبينت المؤسسة، أن مدة الاستفادة من برنامج رعاية، 6 أشهر قبل إكمال طفل المؤمن عليها الذي استحقت إجازة الأمومة عنه 5 سنوات على أن تكون المؤمن عليها على رأس عملها أثناء الاستفادة من البرنامج.





وأشارت المؤسسة إلى أن الهدف من ذلك دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية لها.