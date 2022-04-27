توضيح هام من الغذاء والدواء حول المستحضرات التجميلية

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنه يتوجب التأكد من استخدام المستحضرات التجميلية المجازة من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها.

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وأضافت المؤسسة أنه يجب تجنب غسل البشرة أو الاستحمام بالمياه الساخنة واستبدالها بالمياه الدافئة خلال نهار رمضان.



وأوضحت أنه يجب الحرص على تزويد البشرة بالرطوبة اللازمة من خلال الكريمات والاقنعة المرطبة على بشرة الوجه والجسم على حد سواء مع التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع للتخلص من الجلد الميت الذي قد يمنع البشرة من امتصاص الرطوبة اللازمة.





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