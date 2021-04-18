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الأحد، 18-04-2021 08:57 م

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول صلاة الجمعة وقرار جديد يطبق الجمعة القادمة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حسام الحياري ان السماح بالذهاب الى صلاة الجمعة تم اقراره اليوم وتم السماح بالذهاب الى صلاة الجمعة سيرا على الاقدام اعتبارا من الجمعة القادمة .

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واكد الحياري ان شروط الدخول الى المساجد اعتبارا من الجمعة القادمة هي ارتداء الكمامة واحضار سجادة صلاة والتباعد داخل المسجد .

 

واكد الحياري انه تقرر عدم وجود المصاحف في المساجد خلال الفترة الحالية وذلك اعتبارا من الجمعة القادمة وارجح الحياري عدم تواجد الضابطة العدلية داخل المساجد .

 

 

 




 

 


 

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