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الثلاثاء، 06-10-2020 09:56 م

توضيح هام من وزارة التربية حول المدارس الخاصة والامتحانات

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  في ضوء تطور الوضع الوبائي، وانسجامًا مع قرارات مجلس الوزراء، بمراجعة السياسات المتخذة بشأن فتح أو تعليق القطاعات، وبالتنسيق مع خلية الأزمة، فقد تقرَّر في اجتماعٍ عُقد برئاسة دولة رئيس الوزراء، وحضور كافة الجهات المعنية، وحفاظًا على صحَّة طلبتنا ومعلمينا وكوادرنا المساندة والمجتمع، ما يلي:

1. يُعلَّقُ دوامُ طلبة  المدارس، ولجميع الصفوف بما فيها رياض الأطفال  ، في السلطات التعليميَّة كافَّة، ويُحوَّل إلى التعليم عن بعد، اعتبارًا من يوم الجمعة 2020/10/9 وحتى إشعارٍ آخر.

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2. تبقى الدورة التكميليَّة لطلبة الثانوية العامّة/ التوجيهي، في موعدها المُعلن مُسبقًا. وستُعلن الوزارة عن إجراءات عقد امتحان الثانويَة للدورة التكميليَّة خلال الأسبوع المقبل

3. تستمر الامتحانات للبرامج الدوليَّة حاليًا، وفق برنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة مسبقًا، ووفقًا للشروط والبروتوكولات الصحيَّة المُعتمدة

4. يكون دوامُ المُعلَّمين والهيئات الإداريَّة في المدارس الحكوميَّة بنظام التناوب، وفق برنامج ستُعلن عنه الوزارة لمتابعة تعلُّم طلبتهم عن بعد. ووفقًا للاشتراطات الصحيَّة المعتمدة.

5. تقوم المدارس الخاصَّة ومدارس السلطات التعليمية الأخرى بتنظيم دوام هيئاتها التعليميَّة والإداريَّة بما يخدم إدامة عمليَّة التعليم عن بعد، شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.


 




 

 


 

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