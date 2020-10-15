توضيح هام من وزارة التربيــة إلى طلبة المدارس

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن اختبارات التقييم الأولى لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الأول الأساسي ولغاية الثاني عشر، ستبدأ الأحــد القادم.
وأشار القرعان لـ"الوكيل الإخباري"، أنه سيتم تسجيل حضور وغياب الطلبة ، عبر المنصّّة ، وفي حال تعذّر على الطالب إجراء الاختبار ، فإنه يُجدر عليه مراجعة مدرسته ، بورقة رسميّة تُثبت "ظرفه" الذي حال دون تأدية الاختبار، أو المديرية الخاصة بمدرسته في حال تعليق الدوام فيها .
"وعلى جميع الطلبة عند الانتهاء من تأدية الاختبار الضغط على أيقونة ( حفظ وإرسال الإجابات ) قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم التقييمية وفي حال عدم الضغط على الأيقونة لن يتم احتساب العلامة وكأن الطالب لم يقم بتأدية الاختبار"، وفق القرعان .
وأضاف، أن موعد الاختبارات سيكون متاحًا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء ، بحسب البرنامج الذي تمّ نشره في وقت سابق -آخر الخبر - .
فيما يلي برنامج الاختبارات :