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الخميس، 15-10-2020 12:26 م

ورقة رسمية في حال تعذّر تادية الاختبار

توضيح هام من وزارة التربيــة إلى طلبة المدارس

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن اختبارات التقييم الأولى لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الأول الأساسي ولغاية الثاني عشر، ستبدأ الأحــد القادم.

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وأشار القرعان لـ"الوكيل الإخباري"، أنه سيتم تسجيل حضور وغياب الطلبة ، عبر المنصّّة ، وفي حال تعذّر على الطالب إجراء الاختبار ، فإنه يُجدر عليه مراجعة مدرسته ، بورقة رسميّة تُثبت "ظرفه" الذي حال دون تأدية الاختبار، أو المديرية الخاصة بمدرسته في حال تعليق الدوام فيها .

 

"وعلى جميع الطلبة عند الانتهاء من تأدية الاختبار الضغط على أيقونة ( حفظ وإرسال الإجابات ) قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم التقييمية وفي حال عدم الضغط على الأيقونة لن يتم احتساب العلامة وكأن الطالب لم يقم بتأدية الاختبار"، وفق القرعان .

 

وأضاف، أن موعد الاختبارات سيكون متاحًا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء ، بحسب البرنامج الذي تمّ نشره في وقت سابق -آخر الخبر - .

فيما يلي برنامج الاختبارات :




 


 




 

 


 

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