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الخميس، 24-12-2020 10:20 ص

توضيح هام من وزارة الصحة حول لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات توفير الثلاجات في كافة محافظات المملكة لحفظ مطاعيم  فيروس كورونا بدرجة حرارة 80 تحت الصفر مشيراً إلى أنه سيكون هناك العديد من المصادر للحصول على لقاح كورونا.
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وأشار الوزير عبيدات أن الوزارة ستقوم بوضع هذه الثلاجات في 20 مركزا صحيا في محافظات المملكة وستكون هذه المراكز معتمدة للتطعيم. 

وقال عبيدات إن العمل جارٍ لتوفير المزيد من الثلاجات بحيث تكون كافة المراكز الصحية في المملكة مزودة بهذه الثلاجات خلال أسابيع

وأوضح  وزير الصحة أن هناك خطة وطنية متكاملة لتطعيم الفئات المحتاجة للقاح كورونا مضيفا أنه في حال وصول اللقاح سيكون مجّاناً للأردنيين وللمقيمين على أرض المملكة ووفق أولويّات محدّدة ولن يكون إجبارياً.


 




 

 


 

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