توضيح هام من وزير المالية

الوكيل الإخباري - أوضح وزير المالية الدكتور ، محمد العسعس إن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 يهدف لتحديد إجراءات ومراحل اعداد الموازنة وفقا لمنهجية اعداد موازنة موجهة بالنتائج ، لمعرفة فائدة كل "قرش" يتم رصده على الاقتصاد .



جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، الأحد، حيث بين أن مشروع القانون يهدف لتوضيح آلية وحوكمة اعداد الموازنة والوزارات المسؤولة عن اعداد الموازنة والجدول الزمني لإعدادها، ودور وزارة المالية، ووزارة التخطيط، وديوان المحاسبة في إعداد مشروعي القانونيــن.

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