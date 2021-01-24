الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

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النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

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توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

وزارة المالية : لا تغيير هذا الشهر على موعد صرف الرواتب

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 12:10 م

خلال الجلسة النيابية

توضيح هام من وزير المالية

ط
وزير المالية الدكتور محمد العسعس


الوكيل الإخباري - أوضح وزير المالية الدكتور ، محمد العسعس إن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 يهدف لتحديد إجراءات ومراحل اعداد الموازنة وفقا لمنهجية اعداد موازنة موجهة بالنتائج ،  لمعرفة فائدة كل "قرش" يتم رصده على الاقتصاد .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، الأحد، حيث بين أن مشروع القانون يهدف لتوضيح آلية وحوكمة اعداد الموازنة والوزارات المسؤولة عن اعداد الموازنة والجدول الزمني لإعدادها، ودور وزارة المالية، ووزارة التخطيط، وديوان المحاسبة في إعداد مشروعي القانونيــن.

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