توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في وزارة الصحة ، الدكتور سعد الخرابشة ، أن الحجر الذاتي أهم من إجراء الفحص في حال مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا.

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ولفت الخرابشــة ، الإثنين ، في تصــريحات صحافية ، أن المصاب بالفيروس بلا أعراض ينقل العدوى للآخرين .

وبين ، أنه في حال اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب بعد (11) يوما ، وكانت نتيجة فحصة إيجابية ، فإنه لن ينقل الفيروس.

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