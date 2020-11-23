توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في وزارة الصحة ، الدكتور سعد الخرابشة ، أن الحجر الذاتي أهم من إجراء الفحص في حال مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا.
ولفت الخرابشــة ، الإثنين ، في تصــريحات صحافية ، أن المصاب بالفيروس بلا أعراض ينقل العدوى للآخرين .
وبين ، أنه في حال اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب بعد (11) يوما ، وكانت نتيجة فحصة إيجابية ، فإنه لن ينقل الفيروس.
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