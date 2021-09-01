الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تقر رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الأردنية

أوقاف جرش تكرم المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن

موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

توعية أمنية ومرورية من الأمن العام في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

بعد سنة و نصف .. أردن من دون حظر و قيود

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

أم تطالب في بث مباشر بإعدام ابنها بساحة عامة في مصر

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

الأربعاء، 01-09-2021 03:19 م

توعية أمنية ومرورية من الأمن العام في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

f


الوكيل الاخباري - قدمت مديرية الأمن العام ، اليوم، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، جهداً توعياً أمنياً ومرورياً، ونشاطات مجتمعية استهدفت مدارس المملكة للترحيب بعودة الطلاب للدراسة وجاهياً ولتوعيتهم في جوانب مختلفة للحفاظ على سلامتهم واشتملت الحملة التي نفذتها قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، بالتعاون مع الإدارات المرورية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، على إرشادات وتوجيهات تتناول الجوانب المرورية، مثل قواعد المرور الآمن وتجنب الحوادث المرورية.

اضافة اعلان


وفي الجانب الصحي، ساندت كوادر الأمن العام جهود وزارة التربية والتعليم في التصدي لمنع انتشار جائحة كورونا من خلال التأكيد على التوعية وإجراءات التباعد والسلامة العامة وتوزيع بعض المستلزمات.

من جهة أخرى دعت مديرية الأمن العام ذوي الطلبة والقائمين على نقل الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة إلى ضرورة العمل على توعية الطلاب لاتباع السلوكيات السليمة والآمنة في الطريق إلى المدارس وعند استخدام مركبات نقل الطلاب، وعدم الاستهتار أو الركون إلى العادات الخاطئة والتي قد تشكل خطراً على سلامة الطلاب خاصة في المراحل الابتدائية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

بالفيديو-أول-أردنية-تحصل-على-رخصة-لصيانة-الطائرات-من-أميركا

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

المدارس

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

هواري لوغو 2

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

مدرسة

التربية تكشف تفاصيل حول دوام المدارس هذا العام

2202127103427836712598

منح الضابطة العدلية لمراقبين في النقل البري

أخبار متعلقة
دودين 3

دودين: الزيارة الملكية لواشنطن ستنعكس على الوضع الاقتصادي للمملكة

الأردن نهار

الأوبئة : خطة الفتح الشامل في بداية أيلول كما هي لغاية الآن

كورونا الوكيل

انخفاض إصابات كورونا في المملكة

main_image611272077550e

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

333

تواصل انطلاق معسكرات المبادرات المجتمعية في عدد من المحافظات

طلبة 2

غرفة تجارة الأردن: إقبال متواضع على مستلزمات العودة إلى المدارس