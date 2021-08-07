توفر الزي المدرسي بالأسواق بأسعار معقولة

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، السبت، توفر مختلف مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي المصنعة محليا للقطاعين العام والخاص بالأسواق والمحلات بأسعار معقولة وجودة عالية.

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وقال قادري، إن قطاع المحيكات استعد لاستقبال العام الدراسي الجديد بتوفير مختلف المستلزمات المتعلقة بالزي المدرسي بالسوق المحلية وبأسعار تناسب الجميع.



وأضاف أن الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية، والحفاظ على شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع وتمكينها من بدء مرحلة التعافي.



وأشار إلى أن صناعة الزي يتم بشكل كامل داخل المصانع الأردنية سواء بالنسيج، أو الغزل، أو التطريز، ما ينعكس على مساهمة كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني يسهم بدعم الاقتصاد بنحو 70و80% من قيمته.



ويقدر عدد المنشآت العاملة في صناعة الزي المدرسي بأكثر من 100 مصنع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنتشر في الأردن، توظف ما يقارب 5 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين.

