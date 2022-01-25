توفر دواء كلوزابين لعلاج حالات الفصام العقلي في الصيدليات

الوكيل الإخباري - أشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن دواء كلوزابين "Clozapine" المستخدم في علاج حالات الفصام العقلي متوفر حاليًا في صيدليات القطاع الخاص.

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يذكر أن الدواء المشار إليه انقطع مرحليًا من صيدليات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية نتيجة انقطاعه من مصدره المسجل لدى المؤسسة.



هذا وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها و إبلاغها في حال عدم توفر أي دواء في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق واتساب على الرقم ‪0795632000