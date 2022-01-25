الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

الثلاثاء، 25-01-2022 01:30 م

توفر دواء كلوزابين لعلاج حالات الفصام العقلي في الصيدليات

كلوز


الوكيل الإخباري - أشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن دواء كلوزابين "Clozapine"  المستخدم في علاج حالات الفصام العقلي متوفر حاليًا في صيدليات القطاع الخاص. 

اضافة اعلان


يذكر أن الدواء المشار إليه انقطع مرحليًا من صيدليات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية  نتيجة انقطاعه من مصدره المسجل لدى المؤسسة.


هذا وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها و إبلاغها في حال عدم توفر أي دواء في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق واتساب على الرقم ‪0795632000


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

12022522117903324883

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

أخبار متعلقة
الغذاد والدواء

مهيدات: إقرار مشروع أسس تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب

0L5A9566

خبير يكشف أسباب امتناع البعض عن تلقي لقاح كورونا في الأردن

main_image61e84a57d022b

تغريم شركة أردنية 352 ألف دينار لتلاعبها بفواتير بهدف زيادة الأرباح

الغذاد والدواء

مهيدات: 54956 زيارة تفتيشية للغذاء والدواء خلال العام الماضي

ن

مهيدات: دواء كلوزابين سيتوفر في الصيدليات خلال أيام

كلوزابين

الغذاء والدواء: توفر الدواء المستخدم لعلاج حالات الفصام العقلي في الصيدليات نهاية الأسبوع المقبل