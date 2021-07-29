توفر مليون جرعة من اللقاح بالأردن معظمها من فايزر

الوكيل الاخباري -

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يتوافر لدى الأردن حوالي مليون جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا معظمها من نوع "فايزر-بيونتك"، وفق نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي.وأكد الزعبي وجود كمية "مناسبة" من اللقاحات المتبقية ومعظمها من نوع "فايزر-بيونتك"، عدا عن مئات الآلاف من الجرعات التي تأتي بشكل دوري وأسبوعي منتظم ومعظمها من نوع "فايزر-بيونتك" وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.وأشار الزعبي إلى تخصيص نحو ثلث الجرعات المتوافرة في الأردن حاليا للجرعة الأولى، والبقية للجرعة الثانية.