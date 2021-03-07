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الأحد، 07-03-2021 10:57 م

توفر 56% من الكوادر المطلوبة لتشغيل مستشفى عمان الميداني بالكامل

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الوكيل الاخباري - تحدث نقيب الممرضين خالد الربابعة، الأحد، عن توفر 56% من الكوادر المطلوبة لتشغيل الطاقة الكاملة لمستشفى عمان الميداني.
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وأشار عبر برنامج "صوت المملكة"، إلى تعيين 460 ممرضا في مستشفى عمان الميداني، باشر العمل منهم 259 ممرضا، مضيفاً "مطلوب 168 ممرضا للعناية الحثيثة في المستشفى باشر العمل منهم 100".

وطالب الربابعة بخطة لفتح مستشفى عمان الميداني بكامل طاقته وبأسرع وقت ممكن .

أما مدير مستشفى عمان الميداني خلدون علاوي، فقال إن المستشفى يضم 408 أسرة منهم 84 عناية حثيثة، واستقبل أول مريض بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير، كما استقبل نحو ألف مريض منذ الافتتاح، جزء منهم كان في العناية الحثيثة.

 




 

 


 

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