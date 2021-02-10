توفير 300 فرصة عمل في اربد

الوكيل الاخباري - وفر يوم وظيفي، اقيم اليوم الاربعاء، في معهد تدريب مهني حكما في اربد 300 فرصة عمل لشباب سيصار الى الحاقهم للعمل في احدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التغذية والتزويد.

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وقال مدير التدريب المهني لاقليم الشمال المهندس زياد البطاينة ان اليوم الوظيفي يأتي كثمرة من ثمار التشاركية الفعالة بين المؤسسة ومعاهد ومراكز التدريب التابعة لها والقطاع الخاص الذي يمثل الحاضنة الحقيقية لخريجي التلمذة المهنية والباحثين عن فرص عمل في المجتمعات المحلية.



واضاف ان المؤسسة ترتكز في سياستها العامة على توفير الايدي العاملة الماهرة المطلوبة في سوق العمل بتطوير برامج التدريب وتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص والتشبيك معه فيما يخص الفرص المتاحة للتشغيل والتوظيف، مشيدا بمبادرة الشركة بتوفير مئات فرص العمل للشباب المتعطل والجهود التي يبذلها مدير دائرة التوظيف فيها الدكتور مامون العياصرة في هذا الجانب.



واشار منسق التشغيل في الشركة عامر صويتي الى ان جميع من تقدموا بطلبات توظيف خلال هذا اليوم سيتم التحاقهم بالعمل خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد فرز التخصصات الفرعية لهم وفقا لمهاراتهم ورغباتهم، لافتا الى ان الاقبال على اليوم كان مشجعا حيث تم تقديم 300 طلب توظيف خلاله.



ولفت الى ان عملية التوظيف في الشركة مستمرة حتى يصار الى تعبئة جميع الشواغر المتوفرة لديها من جميع محافظات ومناطق الممكلة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، مؤكدا ان الشركة تسعى لتوفير اكبر عدد ممكن لديها من فرص العمل.



-- (بترا)

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